Костюшкин в компании голых мужиков покорил фанаток 

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в Instagram видео прямиком из бани. Певец интерпретировал клип на хит «Тает лёд».

На записи Костюшкин стоит в парилке в окружении четырех голых мужчин, которые прикрывают интимные места различной банной утварью. Сам артист прикрылся веником. Саундтреком к ролику звучит песня группы Грибы «Тает лёд». Вся компания ритмично приседает в такт музыки так, как это делают музыканты в официальном клипе.

«Рубрика "Видео на Бис"», — написал певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики живо отреагировали на ролик, найдя его «смешным» и «забавным». Большинство восторженных комментариев оставили представительницы прекрасного пола.

«На это можно смотреть бесконечно», — подчеркнула пользовательница под ником natalia_b_k.

«Руки вверх», — сыронизировала trebuhovaekaterina.

«Кайф, огонь, залипла», — призналась goncharova.ks.

Мужчины, которые отметились в комментариях в большинстве своем попытались уличить героев видео в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Весной, как сообщал «Рамблер», Стас Костюшкин в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» заявил, что в детстве пережил сексуальное насилие. По словам певца, тогда ему был примерно восемь лет. Он и четверо его друзей пошли на поле рядом с заводом по производству пластмасс — им рассказали, что там есть множество шприцов, из которых дети в те годы обливали друг друга водой. Это оказалось правдой. В какой-то момент Костюшкин увидел, что к ним приближается молодой человек. Он испугался и забежал в палисадник. Парень это увидел и попросил его передать родителям остальных мальчиков, где он их закопал. Костюшкин решил, что его друзей сейчас убьют, и вернулся. Молодой человек приказал детям лечь на землю и отрыть рты. Затем он достал половой орган и засунул каждому ребенку в рот.