Сколько денег Тимати тратит на кружки для дочери 

Журналисты издания Peopletalk выяснили, какую сумму рэпер Тимати каждый месяц тратит на обучение 6-летней дочери Алисы. По самым скромным подсчетам сумма переваливает за 100 тысяч рублей.

Источником информации для журналистов стал аккаунт матери Тимати Симоны. Женщина активно занимается воспитанием внучки, несмотря на то, что ребенок по-прежнему живет с мамой моделью Аленой Шишковой. Симона, которая позиционирует себя в соцсетях как «просто бабушка», активно делится с подписчиками успехами Алисы в соцсетях. Изучав ее посты, журналисты составили список кружков, которые посещает дочь рэпера.

Во-первых, Алиса Юнусова каждый день занимается английским языком. Один урок с носителем языка стоит 2 тысячи рублей. Если учесть, что девочка действительно учится без выходных, то в месяц Тимати выкладывает около 60 тысяч рублей.

Два раза в неделю Алиса посещает детскую профессиональную тренинг-студию кино «Актер», где занимается вокалом, танцами, актерским мастерством. Стоимость месячного абонемента — 14 тысяч рублей.

Хореографические навыки 4 раза в неделю девочка оттачивает в балетной студии Red Ballet Theatre. Тимати обходятся занятия в 14 тысяч рублей в месяц. Певческими навыками Алисы занимается джазовая певица Олеся Гринфельд, которая берет по 5 тысяч рублей за урок. В месяц у семьи Юнусовых на вокал уходит около 20 тысяч рублей.

Наконец, спортивные кружки. Минимум раз в месяц вместе с отцом Алиса ходит в клуб Flow Moscow, где летает в аэротрубе. Две минуты полета там стоит 1200 рублей. Также девочка увлекается серфингом. Индивидуальные занятия с тренером на искусственной волне стоят 21 тысячу рублей за полтора часа.

В итоге, резюмируют журналисты, нынешнее образование ребенка, который еще даже не ходит в школу, обходится рэперу Тимати около 125 тысяч рублей в месяц. И это по «самым скромным подсчетам».