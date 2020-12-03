Киркорова раскритиковали за праздник для дочери

Подписчики упрекнули Филиппа Кирокорова в том, что он устроил роскошный праздник в честь 9-летия своей дочери Аллы-Виктории. Фанаты подчеркнули, что масштаб мероприятия скорее давил на ребенка, чем его радовал, и в очередной раз напомнили о жалобах шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии.

«Взрослые тоже захотели и в тренды… И погрузились в мир иллюзий и челленджей, танцев и песен. Веселились все, от мала до велика», — написал Киркоров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на детский день рождения такого масштаба. Многие упрекнули артиста в том, что он тратит огромное количество денег в условиях пандемии, когда многие его коллеги жалуются на отсутствие средств к существованию.

«А все говорят артистам не хватает денег на еду? Вон какие дни рождения устраивают детям. Прям как фестиваль», — подчеркнула пользовательница под ником ludmilagorbaneva.

Некоторые заметили, что на празднике виновница торжества 9-летняя Алла-Виктория Киркорова выглядела не очень счастливой.

«Дочку наверное замучил, не день рождение, а тусовка какая-то», — предположила

ira_4411.

«Господи оставьте детей в покое девочка устала от этой показухи и наигранности…», — констатировала madam_tikhomirova.