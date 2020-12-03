Киркорова раскритиковали за праздник для дочери

Подписчики упрекнули Филиппа Кирокорова в том, что он устроил роскошный праздник в честь 9-летия своей дочери Аллы-Виктории. Фанаты подчеркнули, что масштаб мероприятия скорее давил на ребенка, чем его радовал, и в очередной раз напомнили о жалобах шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии.
Видеоотчет о празднике Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram. Певец отметил, что вечеринка собрал узкий круг близких людей. Среди селебрити, посетивших торжество, отметились Ани Лорак, Татьяна Навка, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Ольга Бузова, Жасмин, Яна Рудковская и другие. Многие пришли с детьми. Праздник был оформлен в стиле «TikTok».
«Взрослые тоже захотели и в тренды… И погрузились в мир иллюзий и челленджей, танцев и песен. Веселились все, от мала до велика», — написал Киркоров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на детский день рождения такого масштаба. Многие упрекнули артиста в том, что он тратит огромное количество денег в условиях пандемии, когда многие его коллеги жалуются на отсутствие средств к существованию.
«А все говорят артистам не хватает денег на еду? Вон какие дни рождения устраивают детям. Прям как фестиваль», — подчеркнула пользовательница под ником ludmilagorbaneva.
Некоторые заметили, что на празднике виновница торжества 9-летняя Алла-Виктория Киркорова выглядела не очень счастливой.
«Дочку наверное замучил, не день рождение, а тусовка какая-то», — предположила
ira_4411.
«Господи оставьте детей в покое девочка устала от этой показухи и наигранности…», — констатировала madam_tikhomirova.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на экс-солистку группы «ВИА Гра» Веру Брежневу, которая отметила годовщину своего бренда косметики Vera в президентском номере отеля Radisson Collection. Подписчики позавидовали, что у артистки есть «куча денег» и «муж Константин (Меладзе)».