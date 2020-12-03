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Шнуров объяснил высокие заработки Моргенштерна 

Вероника Полынина 11 минут назад
Шнуров объяснил высокие заработки Моргенштерна
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему артисты вроде Моргенштерна не пострадали от пандемии коронавируса.
В разговоре с журналистом Алексеем Пивоваровым Шнуров назвал Моргенштерна «скорее виртуальным явлением». По его словам, новое поколение артистов зарабатывает в онлайне — в стриминговых сервисах и соцсетях.

«Ты можешь быть виртуальным артистом. О чем нам говорит Tik Tok? Tik Tok об этом и поет, что тебе достаточно быть в этом пространстве. Быть звездой и выходить на сцену тебе не обязательно. Это новое решение, новое медиа, новые коммуникации, новый шоу-бизнес», — резюмировал музыкант.

Ранее в интервью Юрию Дудю Моргенштерн заявил, что стриминговые сервисы приносят ему 5 млн рублей в месяц.
По мнению Сергея Шнурова, эти доходы скорее всего превышают сумму, которую Моргенштерн мог бы заработать, имея возможность выступать с концертами.
В той же беседе Шнуров выразил мнение, что от пандемии коронавируса больше всего пострадали кавер-группы и джазовые музыканты. При этом он предположил, что коронавирус станет неким «естественным отбором» для музыкантов, и многие из них сменят профессию.
Как писал «Рамблер», ранее многие музыканты и актеры пожаловались на бедственное финансовое положение из-за ограничений, введенных в связи с пандемией. О финансовых трудностях заявляли Иосиф Пригожин, Сергей Глушко (Тарзан), Елена Воробей, Илья Резник, Борис Щербаков и другие артисты. Певец Валерий Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних голубых огоньках, чтобы обратить внимание на проблему индустрии, где тысячи людей сидят без работы.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Борис Щербаков , Сергей Шнуров , Илья Резник , Сергей Глушко , Елена Воробей , Алексей Пивоваров , Иосиф Пригожин
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