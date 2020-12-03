Шнуров объяснил высокие заработки Моргенштерна 

Музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему артисты вроде Моргенштерна не пострадали от пандемии коронавируса.

В разговоре с журналистом Алексеем Пивоваровым Шнуров назвал Моргенштерна «скорее виртуальным явлением». По его словам, новое поколение артистов зарабатывает в онлайне — в стриминговых сервисах и соцсетях.

«Ты можешь быть виртуальным артистом. О чем нам говорит Tik Tok? Tik Tok об этом и поет, что тебе достаточно быть в этом пространстве. Быть звездой и выходить на сцену тебе не обязательно. Это новое решение, новое медиа, новые коммуникации, новый шоу-бизнес», — резюмировал музыкант.

Ранее в интервью Юрию Дудю Моргенштерн заявил, что стриминговые сервисы приносят ему 5 млн рублей в месяц.

По мнению Сергея Шнурова, эти доходы скорее всего превышают сумму, которую Моргенштерн мог бы заработать, имея возможность выступать с концертами.

В той же беседе Шнуров выразил мнение, что от пандемии коронавируса больше всего пострадали кавер-группы и джазовые музыканты. При этом он предположил, что коронавирус станет неким «естественным отбором» для музыкантов, и многие из них сменят профессию.