«Им плевать»: Кушанашвили разнес российский шоубиз

Скандальный журналист Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково!?» заявил, что все звезды скрывают суммы своих заработков, и назвал реальные ценники, за которые можно пригласить отечественных звезд шоу-бизнеса на корпоратив.
Цены, которые назвал журналист, вполне можно воспринимать за истинные, поскольку Отар уже много лет работает среди российских знаменитостей и обладает инсайдерской информацией. По его словам, все цифры, которые можно встретить в интернете, на самом деле лживые и реальные суммы могут быть во много раз больше.
«Я посмотрел эти расценки — там нет ни одной правдивой цифры. В каком бы состоянии ни была экономика, и даже при полной разрухе в стране всегда найдется человек, который заплатит 70 тыс. евро (около 6,5 млн рублей) Коле Баскову за 4 песни. Ни на одном сайте такого не написано», — сокрушается Кушанашвили.
Со слов Отара, Филипп Киркоров в самый разгар пандемии летал в Объединенные Арабские Эмираты на частный корпоратив за 120 тыс. долларов (около 9 млн рублей). Цена на рекламный контракт с Максимом Галкиным начинается от 90 млн рублей. Например, его недавняя реклама с китайской онлайн-платформой для продаж AliExpress.
«В стране всегда есть люди, у которых денег больше, чем ВВП Эстонии на 35 лет вперед. Таких людей полно. Так что не стоит беспокоится об артистах — они никогда не будут голодать», — объясняет журналист.
По словам журналиста, Леонид Агутин и Анжелика Варум даже не встанут со своего дивана меньше, чем за 12 млн рублей. При этом пандемия никак не повлияла на работу звезд. Отар отмечает, что у артистов до Нового года и в сам праздник выступления расписаны по минутам.
«Им плевать на все ограничения. Я знаю тьму мест в Москве, где в новогоднюю ночь, несмотря на запреты, будут происходить тусовки. Как гуляли, так и будут гулять», — подчеркнул Отар.
Бедствующие звезды врут — они специально занижают суммы своих гонораров, чтобы их пожалели. При этом Отар Кушанашвили отметил, что звезды в пандемию подняли свои расценки в три раза.