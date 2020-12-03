«Им плевать»: Кушанашвили разнес российский шоубиз

Скандальный журналист Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково!?» заявил, что все звезды скрывают суммы своих заработков, и назвал реальные ценники, за которые можно пригласить отечественных звезд шоу-бизнеса на корпоратив.

Цены, которые назвал журналист, вполне можно воспринимать за истинные, поскольку Отар уже много лет работает среди российских знаменитостей и обладает инсайдерской информацией. По его словам, все цифры, которые можно встретить в интернете, на самом деле лживые и реальные суммы могут быть во много раз больше.

«Я посмотрел эти расценки — там нет ни одной правдивой цифры. В каком бы состоянии ни была экономика, и даже при полной разрухе в стране всегда найдется человек, который заплатит 70 тыс. евро (около 6,5 млн рублей) Коле Баскову за 4 песни. Ни на одном сайте такого не написано», — сокрушается Кушанашвили.

Со слов Отара, Филипп Киркоров в самый разгар пандемии летал в Объединенные Арабские Эмираты на частный корпоратив за 120 тыс. долларов (около 9 млн рублей). Цена на рекламный контракт с Максимом Галкиным начинается от 90 млн рублей. Например, его недавняя реклама с китайской онлайн-платформой для продаж AliExpress.

«В стране всегда есть люди, у которых денег больше, чем ВВП Эстонии на 35 лет вперед. Таких людей полно. Так что не стоит беспокоится об артистах — они никогда не будут голодать», — объясняет журналист.

По словам журналиста, Леонид Агутин Анжелика Варум даже не встанут со своего дивана меньше, чем за 12 млн рублей. При этом пандемия никак не повлияла на работу звезд. Отар отмечает, что у артистов до Нового года и в сам праздник выступления расписаны по минутам.

«Им плевать на все ограничения. Я знаю тьму мест в Москве, где в новогоднюю ночь, несмотря на запреты, будут происходить тусовки. Как гуляли, так и будут гулять», — подчеркнул Отар.

Бедствующие звезды врут — они специально занижают суммы своих гонораров, чтобы их пожалели. При этом Отар Кушанашвили отметил, что звезды в пандемию подняли свои расценки в три раза.