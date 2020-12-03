«Не позорьтесь»: Васильеву отчитали за Навального 

Васильева отметила, что коронавирус «бьет не только по людям, но и по экономике и бизнесу», и призвала «немного перетерпеть».

«Непременно все наладится и будет сново хорошо. Если, конечно, Навальный не будет опять умолять Европу ввести против России новые санкции. Да, он просит ударить по олигархам. Но ведь и дураку ясно, что в конечном счете за эти санкции расплачиваться придётся простым людям — работникам этих заводов и предприятий», — заявила актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Она написала, что Россия «и так опутана этими санкциями», а «доллар скачет», и назвала призывы Навального «откровенным предательством своего народа».

«Господи, не позорьтесь. Столько пафоса в ваших словах, а по факту — защищаете коррупционеров, которые безнаказанно воруют здесь, но тратить предпочитают в уютной Европе», — ответил актрисе Яшин.

Он подчеркнул, что санкционные списки олигархов — это и есть защита народных интересов. Васильева попросила не судить ее за «искреннюю позицию» и заявила, что «истиной владеет» не только Яшин.