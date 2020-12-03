«Не позорьтесь»: Васильеву отчитали за Навального 

Актриса Татьяна Васильева в своем новом посте в Instagram раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за призыв ввести санкции против российских олигархов. В комментарии пришел политик Илья Яшин и назвал пост актрисы «постыдным».
Васильева отметила, что коронавирус «бьет не только по людям, но и по экономике и бизнесу», и призвала «немного перетерпеть».
«Непременно все наладится и будет сново хорошо. Если, конечно, Навальный не будет опять умолять Европу ввести против России новые санкции. Да, он просит ударить по олигархам. Но ведь и дураку ясно, что в конечном счете за эти санкции расплачиваться придётся простым людям — работникам этих заводов и предприятий», — заявила актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Она написала, что Россия «и так опутана этими санкциями», а «доллар скачет», и назвала призывы Навального «откровенным предательством своего народа».
«Господи, не позорьтесь. Столько пафоса в ваших словах, а по факту — защищаете коррупционеров, которые безнаказанно воруют здесь, но тратить предпочитают в уютной Европе», — ответил актрисе Яшин.
Он подчеркнул, что санкционные списки олигархов — это и есть защита народных интересов. Васильева попросила не судить ее за «искреннюю позицию» и заявила, что «истиной владеет» не только Яшин.
Как сообщал «Рамблер», на дискуссии комитета Европарламента по международным делам Навальный призвал Евросоюз создать новую стратегию отношений с Россией и ввести санкции против людей из окружения президента Владимира Путина. Он призвал ЕС проанализировать источники дохода Романа Абрамовича, Алишера Усманова и семьи Ротенбергов.