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Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию 

Говорит Москва 57 минут назад
Боярский предложил ввести запрет для артистов
Фото: РИА Новости
Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию. По его мнению, это мешает творческому развитию.
Об этом народный артист России заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, специалисты должны начинать работу в сфере как можно раньше.

«Думаю, что надо [ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию]. Специалисты должны начинать работать, чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии».

Ранее в Южной Корее дали отсрочку от армии звёздам K-Pop-музыки. Согласно принятому документу, музыканты и другие деятели культуры смогут неотрывно заниматься карьерой до 30 лет. Решение об отсрочке от армии будет приниматься индивидуально по каждому артисту.
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Шоу-бизнес , Армия , Радиостанция "Говорит Москва"
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