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«До сих пор отдаю половину зарплаты»: Елена Ваенга вспомнила свою жизнь с «цыганским бароном» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Ваенга вспомнила жизнь с «цыганским бароном»
Фото: РИА Новости
Певица Елена Ваенга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом гражданском муже продюсере Иване Матвиенко, который по национальности цыган. Вместе они были семнадцать лет. Иван Матвиенко.

«Мой первый брак не был законным. Я хочу избавиться от этого извинения. Я все время себя считаю неправой. Хотя, наверное, не избавлюсь от этого никогда. Я действительно на данный момент считаю, что брак не может быть гражданским. То ли 15, то ли 17 лет я прожила в гражданском браке. У нас было странное знакомство с Иваном Ивановичем. На второй день после нашей встречи я попала в аварию. Долго восстанавливалась. Меня часто называют по национальности цыганка. Мой первый муж считал, что я этой прекрасной национальности, как и он. Он хороший и добрый человек. Его называла пресса «цыганским бароном». Я, кстати, до сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно. Он мне очень помог в свое время».

Как отметила Ваенга, гражданский муж звал ее замуж, но она отказалась. «Раньше надо было жениться. Вредность моя всему виной», — заметила она. больше по теме
Елена Ваенга — известная российская эстрадная певица. Неоднократный лауреат премий «Шансон года». Внучка известного контр-адмирала Василия Журавеля. Смотрите также:
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Шоу-бизнес , Елена Ваенга
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