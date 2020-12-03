Ваенга вспомнила жизнь с «цыганским бароном»

«Мой первый брак не был законным. Я хочу избавиться от этого извинения. Я все время себя считаю неправой. Хотя, наверное, не избавлюсь от этого никогда. Я действительно на данный момент считаю, что брак не может быть гражданским. То ли 15, то ли 17 лет я прожила в гражданском браке. У нас было странное знакомство с Иваном Ивановичем. На второй день после нашей встречи я попала в аварию. Долго восстанавливалась. Меня часто называют по национальности цыганка. Мой первый муж считал, что я этой прекрасной национальности, как и он. Он хороший и добрый человек. Его называла пресса «цыганским бароном». Я, кстати, до сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно. Он мне очень помог в свое время».