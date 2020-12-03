Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19

Филипп Киркоров устроил вечеринку по поводу дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Наследнице звезды российского шоу-бизнеса исполнилось девять лет. Поздравить именинницу пришли Ольга Бузова, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, а также другие знаменитости. На празднике присутствовал и дедушка виновницы торжества — 88-летний Бедрос Киркоров.
Стоит отметить, что гости мероприятия пренебрегли индивидуальными средствами защиты — все они были без масок. По словам самого Киркорова, вирус не страшен, если есть такая защита, как любовь.