Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19

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Вечеринка без масок в день рождения дочери Киркорова попала на видео 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
Филипп Киркоров устроил вечеринку по поводу дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Наследнице звезды российского шоу-бизнеса исполнилось девять лет. Поздравить именинницу пришли Ольга Бузова, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, а также другие знаменитости. На празднике присутствовал и дедушка виновницы торжества — 88-летний Бедрос Киркоров.
Стоит отметить, что гости мероприятия пренебрегли индивидуальными средствами защиты — все они были без масок. По словам самого Киркорова, вирус не страшен, если есть такая защита, как любовь.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Яна Рудковская , Бедрос Киркоров , Ольга Бузова
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