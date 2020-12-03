«Всё реально плохо»: Дробыш оценил состояние артистов 

Положение дел в индустрии развлечений можно оценить крайне отрицательно, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru продюсер Виктор Дробыш.
На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка и это объективная причина. Все оказались в тяжёлом положении, но многие звёзды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело, — отметил Дробыш.
Однако при этом продюсер, который осенью переболел COVID-19, поддержал ограничительные меры в России.
Я считаю, если большое сборище народа ведёт к массовому заражению, то его надо прекращать, поэтому здесь я не возражаю против решения правительства, хотя скажу, что очень тяжело всей отрасли, — подытожил продюсер.
Ранее NEWS.ru писал, что Дробыша выписали из больницы после перенесённого коронавируса. Продюсер провёл онлайн-встречу с участниками группы «Не говори маме».