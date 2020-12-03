«Всё реально плохо»: Дробыш оценил состояние артистов 

На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка и это объективная причина. Все оказались в тяжёлом положении, но многие звёзды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело, — отметил Дробыш.