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«Всё реально плохо»: Дробыш оценил состояние артистов 

News.ru 2 часа назад
«Всё реально плохо»: Дробыш оценил состояние артистов
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Положение дел в индустрии развлечений можно оценить крайне отрицательно, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru продюсер Виктор Дробыш.

На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка и это объективная причина. Все оказались в тяжёлом положении, но многие звёзды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело, — отметил Дробыш.

Однако при этом продюсер, который осенью переболел COVID-19, поддержал ограничительные меры в России.

Я считаю, если большое сборище народа ведёт к массовому заражению, то его надо прекращать, поэтому здесь я не возражаю против решения правительства, хотя скажу, что очень тяжело всей отрасли, — подытожил продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что Дробыша выписали из больницы после перенесённого коронавируса. Продюсер провёл онлайн-встречу с участниками группы «Не говори маме».
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Шоу-бизнес , Виктор Дробыш
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