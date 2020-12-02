Тарзана раскритиковали за поездку на отдых

Подписчики Тарзана отметили, что еще недавно стриптизер жаловался на отсутствие доходов из-за пандемии, а сегодня уже загорает на курорте.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали интервью Сергея Глушко, который заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег», плюс к тому их еще заставляют оплачивать работу медиков. Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс: в частности, многие раскритиковали мужа Королевой.