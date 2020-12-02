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«Нывшего» из-за беденежья Тарзана раскритиковали за поездку на отдых

Павел Тиунов
40 минут назад
Певица Наташа Королева и ее супруг стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) улетели на отдых в Танзанию. Подписчики танцора припомнили ему жалобы на безденежье на фоне пандемии и призвали «поделиться».
Тарзана раскритиковали за поездку на отдых
Фото: InstagramInstagram
Негативную реакцию пользователи соцсети вылили под постом Тарзана в Instagram от 30 ноября. На фото Глушко изображен среди пальм сидящим на каменном постаменте с зонтом в руке.
«Я улетел, но обещал вернуться», - написал стриптизер (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Подписчики Тарзана отметили, что еще недавно стриптизер жаловался на отсутствие доходов из-за пандемии, а сегодня уже загорает на курорте.
«Чё, деньжата лишние появились? Поделись хоть немного!» - попросил пользователь под ником megapolis.rus.

«Бабосиков у него нет плакался. Зажралась вся эта псевдоартистическая хунта», - более резко высказался
zcos3838.

«В стране пандемия а им веселье ПИР во время чумы», - констатировал manish.6221.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали интервью Сергея Глушко, который заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег», плюс к тому их еще заставляют оплачивать работу медиков. Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс: в частности, многие раскритиковали мужа Королевой.
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Танзания, Объединенная Республика,
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