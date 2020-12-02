Врачи запретили певице и телеведущей Ольге Бузовой рисковать своим здоровьем и выходить на лед в рамках проекта «Ледниковый период», который с успехом идет на Первом канале. Выяснилось, что у звезды сломаны два ребра.

«Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Он показал, что у нее сломаны два ребра».

Как отмечают специалисты, если Ольга Бузова не прислушается к советам медиков, то ребра могут запросто проткнуть легкие, тогда последствия будут еще более печальными. Исполнительница серьезно рискует жизнью, если, конечно, не снизит в ближайшее время физические нагрузки, сообщает "Комсомольская правда".