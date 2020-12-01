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«Не вспомнить такую боль»: муж Дианы Гурцкой рассказал о заражении коронавирусом 

Павел Тиунов 36 минут назад
Муж Дианы Гурцкой рассказал о заражении коронавирусом
Фото: ТАСС
Супруг певицы Дианы Гурцкой замминистра науки Петр Кучеренко поделился с подписчиками в Facebook от заболевания COVID-19. По его словам, такой боли он не испытывал никогда.
Кучеренко подчеркнул, что его коронавирус поразил неожиданно и резко. Получив положительный тест он продолжал работать онлайн, закрывать «недоделанные дела». Через пять дней муж Гурцкой почувствовал резкое ухудшение, но, по его словам, было еще «терпимо». В поликлинике ему сделали КТ и заявили о «небольшом поражении легких», «сбившихся анализах». Получив рецепт на целый ворох лекарств Кучеренко отправился домой. Однако через 12 часов после визита к врачам ему пришлось вызывать «скорую помощь».

«За сорок лет не вспомнить такую сжатую и колючую боль и лихорадку, апатию, сдавившую душу в ледяной шар, отчаяние и жар», — написал замминистра (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он выразил безмерную благодарность медсестрам, медбратьям и врачам, которые «устают, выгорают, но идут в красную зону и спасают людей». Кучеренко также призвал подписчиков позаботиться о себе и своих родителях.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Журналист Алексей Пивоваров написал в Twitter, что заразился коронавирусом. Он подчеркнул, что с 23 ноября перешел на самоизоляцию, тем не менее не прекратил участие в съемках для YouTube-канала «Редакция». Подготовкой новых программ, по его словам, занимается «надежная команда, которая научилась работать» без его «личного присутствия».
При этом Пивоваров подчеркнул, что два месяца назад сделал прививку от ковида. Журналист предположил, что на его примере теперь можно утверждать, что российская вакцина — это «плацебо». С другой стороны, в его случае «Спутник V» мог просто не сработать, добавил он. В любом случае Пивоваров уже «подал заявку в Клуб переболевших». По его словам, в настоящее время он чувствует себя «терпимо».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Диана Гурцкая , Алексей Пивоваров
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