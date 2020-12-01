Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Верник показал сына на пилоне 

Павел Тиунов 38 минут назад
Верник показал сына на пилоне
Фото: РИА Новости
Телеведущий и актер Игорь Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию сына Григория на шесте. Таким оригинальным способом он поздравил молодого человека с днем рождения.
Верник выложил целую серию снимков. В «карусели» есть фото, где Григорий совсем маленький, кадры молодого человека крупным планом, где он повзрослел, снимок со звездным папой, а также видеозапись, на которой он исполняет песню, аккомпанируя себе на фортепиано. Самая оригинальная фотография — та, на которой Григорий Верник запечатлен на пилоне: молодой человек держится за шест, перевернувшись вверх ногами.

«Сын, с Днём Рождения. Береги себя для Здоровья и не береги для Жизни! С совершеннолетием, мой мальчик!» — написал Игорь Верник орфография ти пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Спасибо за фотку на шесте!» — ответил Григорий в комментариях.

Подписчики живо отреагировали на пост Верника. Единицы акцентировали внимание на фото Григория на пилоне. Многие отметили, что парень является копией отца и перенял у него голос. Больше всего пользователей заинтересовал вопрос, почему на всех фотографиях Верник избегает изображения матери своего сына.
«Почему же маму, подарившую это счастье, на фото обрезали?)» — написала пользовательница под ником ingapavlovskaya.

«Маму обрезать везде это надо догадаться», — возмутилась balashova_olesya.

Матерью Григория, как сообщал «Рамблер», является вторая жена Игоря Верника — Мария. Пара прожила в браке десять лет с 1999-го по 2009 гг. Телеведущий в одном из интервью заявил, что расстался с супругой из-за кризиса в отношениях.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Верник , Григорий Верник
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
00:25
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
В мире Происшествия
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
02:50
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение