Верник показал сына на пилоне 

Телеведущий и актер Игорь Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию сына Григория на шесте. Таким оригинальным способом он поздравил молодого человека с днем рождения.

Верник выложил целую серию снимков. В «карусели» есть фото, где Григорий совсем маленький, кадры молодого человека крупным планом, где он повзрослел, снимок со звездным папой, а также видеозапись, на которой он исполняет песню, аккомпанируя себе на фортепиано. Самая оригинальная фотография — та, на которой Григорий Верник запечатлен на пилоне: молодой человек держится за шест, перевернувшись вверх ногами.

«Сын, с Днём Рождения. Береги себя для Здоровья и не береги для Жизни! С совершеннолетием, мой мальчик!» — написал Игорь Верник орфография ти пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Спасибо за фотку на шесте!» — ответил Григорий в комментариях.

Подписчики живо отреагировали на пост Верника. Единицы акцентировали внимание на фото Григория на пилоне. Многие отметили, что парень является копией отца и перенял у него голос. Больше всего пользователей заинтересовал вопрос, почему на всех фотографиях Верник избегает изображения матери своего сына.

«Почему же маму, подарившую это счастье, на фото обрезали?)» — написала пользовательница под ником ingapavlovskaya.

«Маму обрезать везде это надо догадаться», — возмутилась balashova_olesya.

Матерью Григория, как сообщал «Рамблер», является вторая жена Игоря Верника — Мария. Пара прожила в браке десять лет с 1999-го по 2009 гг. Телеведущий в одном из интервью заявил, что расстался с супругой из-за кризиса в отношениях.