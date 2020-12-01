Maruv рассказала о провокационном подарке Урганту

Певица Анна Корсун, известная как Maruv, в эфире программы «Вечерний Ургант» подарила ведущему Ивану Урганту свои ношеные латексные трусики. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Блеф».
По словам артистки, она, будучи на программе «Вечерний Ургант», подарила ее ведущему Ивану Урганту ношеные трусики, которые в итоге забрал его соведущий Дмитрий Хрусталев.
«Мне просто сказали перед выходом: «Возьми что-то с собой». Это были мои концертные труханы. Жалко было отдавать, честно. Потому что планировалось выступление, а я осталась без латексных трусов. Как от сердца оторвала», — рассказала Maruv.
Как сообщал «Рамблер», ранее Maruv подверглась травле на родной Украине, поздравив мужчин с 23 февраля. На защиту артистки встал Николай Расторгуев. Он заявил, что его коллегу по сцене за поздравление раскритиковали «дебилы» и подчеркнул, что ей «пора валить в Россию».