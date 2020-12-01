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«Я осталась без латексных трусов»: Maruv о провокационном подарке Урганту 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
Maruv рассказала о провокационном подарке Урганту
Фото: ТАСС
Певица Анна Корсун, известная как Maruv, в эфире программы «Вечерний Ургант» подарила ведущему Ивану Урганту свои ношеные латексные трусики. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Блеф».
По словам артистки, она, будучи на программе «Вечерний Ургант», подарила ее ведущему Ивану Урганту ношеные трусики, которые в итоге забрал его соведущий Дмитрий Хрусталев.

«Мне просто сказали перед выходом: «Возьми что-то с собой». Это были мои концертные труханы. Жалко было отдавать, честно. Потому что планировалось выступление, а я осталась без латексных трусов. Как от сердца оторвала», — рассказала Maruv.

Как сообщал «Рамблер», ранее Maruv подверглась травле на родной Украине, поздравив мужчин с 23 февраля. На защиту артистки встал Николай Расторгуев. Он заявил, что его коллегу по сцене за поздравление раскритиковали «дебилы» и подчеркнул, что ей «пора валить в Россию».
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