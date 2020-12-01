Появилось первое фото младшей дочери Хабенского 

Портал «Слово и дело» отмечает , что Литвинова показала фото младшей дочери впервые.

Снимок был сделан в клинике адаптационной медицине в Санкт-Петербурге.

Как сообщал «Рамблер», первой женой Хабенского была журналистка Анастасия Смирнова . В 2007-м у пары родился сын, а в декабре 2008 года журналистка умерла после борьбы с опухолью мозга. Ей было 33 года.

В 2013 году Хабенский женился на Литвиновой, у них двое детей.

«Недавно актер рассказал, что пытается понять язык младшей дочери.

Это же отдельная история: «га», «гу», «уииихаи», «зюю». Есть такой фильм у Спилберга — «Йети», там инопланетный йети изъяснялся, как я понимаю сейчас, на языке детей, которые еще не научились говорить. Так что я изучаю язык Спилберга!» — отмечал он.