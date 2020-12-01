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Появилось первое фото младшей дочери Хабенского 

Мария Иванова 53 минуты назад
Появилось первое фото младшей дочери Хабенского
Фото: ТАСС
Жена Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова опубликовала фото их дочерей в сторис на своей странице в Instagram.
Портал «Слово и дело» отмечает, что Литвинова показала фото младшей дочери впервые.
Снимок был сделан в клинике адаптационной медицине в Санкт-Петербурге.
Как сообщал «Рамблер», первой женой Хабенского была журналистка Анастасия Смирнова. В 2007-м у пары родился сын, а в декабре 2008 года журналистка умерла после борьбы с опухолью мозга. Ей было 33 года.
В 2013 году Хабенский женился на Литвиновой, у них двое детей.
«Недавно актер рассказал, что пытается понять язык младшей дочери.
Это же отдельная история: «га», «гу», «уииихаи», «зюю». Есть такой фильм у Спилберга — «Йети», там инопланетный йети изъяснялся, как я понимаю сейчас, на языке детей, которые еще не научились говорить. Так что я изучаю язык Спилберга!» — отмечал он.
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Шоу-бизнес , Анастасия Смирнова , Константин Хабенский , Ольга Литвинова
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