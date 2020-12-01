Могилу Шаинского запустили 

Родственники и близкие запустили могилу композитора Владимира Шаинского сообщает «Экспресс-газета». И те, и другие ссылаются на нехватку денег на установку памятника.

Владимир Шаинский похоронен на Троекуровском кладбище в январе 2018 года. На могилу тогда нанесли множество венков и цветов. Место захоронения обнесли оградкой, на которую утсановили портрет легендарного детского композитора. Спустя почти три года ничего на могиле Шаинского кардинально не изменилось: только выросли сорняки, портрет выцвел, а венки и цветы стали мусором.

Журналисты созвонились с близким другом композитора продюсером Андреем Удаловым . Он слукавил, что регулярно ездит на могилу Шаинского вместе с его сыном Вячеславом. По его словам, фотографию на могиле меняют каждые три и месяца, но бумажный снимок быстро приходит в негодность. Памятник Шаинскому, отметил Удалов, находится в разработке, но на его установку пока нет денег. Средства возможно появятся после концерта в память композитора, добавил продюсер.

Сын Шаинского Вячеслав тоже сослался на нехватку денег. По его словам, композитор после смерти оставил родным в наследство не только столичную квартиру, но и множество долгов. Мужчина также пожаловался на отсутствие работы на фоне пандемии и конфликт с объявившимся «братом» из Израиля, который требует свою долю наследства.

«Все эти злоключения и мешали семье известного композитора убрать мусор с его могилы, покрасить оградку, удалить сорняки и заменить фотографию», — резюмировали журналисты.