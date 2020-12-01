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Могилу Шаинского запустили 

Павел Тиунов 1 час назад
Могилу Шаинского запустили
Фото: РИА Новости
Родственники и близкие запустили могилу композитора Владимира Шаинского, сообщает «Экспресс-газета». И те, и другие ссылаются на нехватку денег на установку памятника.
Владимир Шаинский похоронен на Троекуровском кладбище в январе 2018 года. На могилу тогда нанесли множество венков и цветов. Место захоронения обнесли оградкой, на которую утсановили портрет легендарного детского композитора. Спустя почти три года ничего на могиле Шаинского кардинально не изменилось: только выросли сорняки, портрет выцвел, а венки и цветы стали мусором.
Журналисты созвонились с близким другом композитора продюсером Андреем Удаловым. Он слукавил, что регулярно ездит на могилу Шаинского вместе с его сыном Вячеславом. По его словам, фотографию на могиле меняют каждые три и месяца, но бумажный снимок быстро приходит в негодность. Памятник Шаинскому, отметил Удалов, находится в разработке, но на его установку пока нет денег. Средства возможно появятся после концерта в память композитора, добавил продюсер.
Сын Шаинского Вячеслав тоже сослался на нехватку денег. По его словам, композитор после смерти оставил родным в наследство не только столичную квартиру, но и множество долгов. Мужчина также пожаловался на отсутствие работы на фоне пандемии и конфликт с объявившимся «братом» из Израиля, который требует свою долю наследства.

«Все эти злоключения и мешали семье известного композитора убрать мусор с его могилы, покрасить оградку, удалить сорняки и заменить фотографию», — резюмировали журналисты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что могила популярного в 90-е годы певца Евгения Осина не ухожена, и певцу до сих пор не поставили памятник. Артист похоронен на Троекуровском кладбище, где «лежат» народные и заслуженные деятели культуры. Престижное место для друга, который подобных званий не имел, выбил продюсер Андрей Разин. Он же взял на себя затраты на погребение, панихиду и поминки. Спустя два года после похорон могила артиста пришла в запустение: фото Осина, закрепленное на деревянном кресте, покосилось, искусственные цветы выцвели, а живые перевернуты и торчат из ваз стеблями вверх.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Удалов , Андрей Разин , Владимир Шаинский , Евгений Осин , Экспресс-газета
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