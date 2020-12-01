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Штурм назвала мужа Легкоступовой брачным аферистом 

Вероника Полынина 2 часа назад
Штурм назвала мужа Легкоступовой брачным аферистом
Фото: Instagram
Певица Наталья Штурм назвала последнего мужа Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова «брачным аферистом».
По ее словам, у Фирсова «разрушенная личность», и в последние дни он «как ни в чем не бывало» пишет сообщения со смайликами маме Валентины Легкоступовой.
Певица уверена, что Фирсов не собирается отказываться от наследства покойной жены.

«Документально Фирсов ни от чего не отказывался. Напротив, по слухам, он очень даже готовится к разделу имущества со своим участием. Если это произойдёт, его портрет, как продуманного брачного афериста, будет завершен», — заявила Штурм «Московскому комсомольцу».

По ее словам, бывшая жена Фирсова Наталья, с которой он остался не развенчан, ранее называла его абьюзером, психопатической личностью и манипулятором. Теперь же она встала на его сторону. По мнению Натальи Штурм, она «переобулась» по корыстным соображениям.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Наталья Штурм на своей странице в Instagram показала, как отдыхает Юрий Фирсов после смерти супруги. Снимок был опубликован 18 ноября. На фото изображен вдовец Юрий Фирсов: он находится в ночном клубе, обнимает двух молодых девушек и при этом широко улыбается. В подписи к фотографии певица напомнила, что в день смерти Валентины Легкоступовой Фирсов изображал горе по команде телевизионщиков. Однако скорбь его оказалась совсем недолгой.
На снимке, по словам певицы, «вдовец с удовольствием лапает за задницы двух девиц».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Штурм , Наталья Фирсова , Юрий Фирсов , Московский комсомолец
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