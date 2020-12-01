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«Меня тошнит»: певица Лолита высказалась о новогодних «голубых огоньках» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Певица Лолита Милявская, которая сейчас является одной из ведущих шоу «Суперстар!» телеканала НТВ, заявила, что современное телевидение вызывает у нее рвотный рефлекс. А точнее — его нежелание развиваться и улавливать модные тенденции.
Особенно противны Лолите Милявской однообразные новогодние программы. Звезда дала понять, что в «Голубых огоньках» мало искренности. Улыбки там наиграны, а радостные эмоции и чувства, которые демонстрируют артисты, не искренние.

«В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит», — поделилась Лолита Милявская.

Звезда добавила, что более комфортно она чувствует себя не на телевидении, а на модных и начинающих конкурировать с ним интернет-платформах.
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На интервью с молодыми собеседниками Лолита Милявская соглашается сразу и с большим удовольствием. Она считает, что общение с продвинутой молодежью помогает ей развиваться.

«Ты можешь выслушать от них и сама навалять им то же самое. Но это тебе интересно, у тебя глаз горит!» — высказалась певица в беседе с Антоном Беляевым на платформе «Яндекс. Эфир».

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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Антон Беляев , Яндекс , НТВ
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