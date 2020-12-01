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38-летний комик умер после борьбы с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
38-летний комик умер после борьбы с коронавирусом
Фото: Reuters
Американский комик Джо Луна (Joe Luna), известный под псевдонимом El Cholo, умер в 38 лет. Как сообщает Mirror, незадолго до этого он заразился коронавирусом и начал делиться подробностями борьбы с инфекцией в соцсетях.
По данным издания, комик был болен диабетом, а также пережил двойную ампутацию. За несколько дней до смерти он признался, что у него обнаружили коронавирус. Луна подчеркнул, что заразился от близкого человека, а не во время выступлений.
Комик заметил, что испытывает тяжелые симптомы заболевания, в частности, сильную боль в груди, вызванную пневмонией.

«Если вы думаете, что Covid — это шутка, если вы думаете, что вас это не коснется… Просто поверьте мне. Он атакует всех по-разному», — писал Луна.

Члены семьи комика подтвердили информацию о смерти артиста. Официальная причина смерти, по данным издания, не называется.
Ранее сообщалось, что российский юморист и бывший игрок КВН Сергей Светлаков был госпитализирован с коронавирусом. У него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное пневмонией. Спустя несколько дней Светлакова выписали.
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Шоу-бизнес , В мире , Сергей Светлаков
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