«К бабушке в деревню»: Шепелев улетел из России 

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Телеведущий Дмитрий Шепелев улетел в жаркие страны. Он разместил в сторис Instagram несколько снимков, сделанных из иллюминатора самолета. Внизу простерлась большая вода и острова.

При этом он не стал раскрывать пункт своего назначения и заинтриговал подписчиков словами: «К бабушке в деревню».

Под фото, опубликованным в ленте, телеведущий предложил поклонникам угадать, куда же он летит на моторном самолете.

Среди предложенных в комментариях вариантов были Дубай, Занзибар, Италия, Испания и даже Сочи. Однако большинство голосов подписчики отдали Мальдивам.