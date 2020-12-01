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«К бабушке в деревню»: Шепелев улетел из России 

Вероника Полынина 1 час назад
«К бабушке в деревню»: Шепелев улетел из России
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев улетел в жаркие страны. Он разместил в сторис Instagram несколько снимков, сделанных из иллюминатора самолета. Внизу простерлась большая вода и острова.
При этом он не стал раскрывать пункт своего назначения и заинтриговал подписчиков словами: «К бабушке в деревню».
Под фото, опубликованным в ленте, телеведущий предложил поклонникам угадать, куда же он летит на моторном самолете.
Среди предложенных в комментариях вариантов были Дубай, Занзибар, Италия, Испания и даже Сочи. Однако большинство голосов подписчики отдали Мальдивам.
Как писал «Рамблер», ранее Дмитрий Шепелев в передаче «Ты не поверишь» на телеканале НТВ назвал дурным тоном заявления некоторых представителей шоу-бизнеса об отсутствии доходов и нехватки средств на фоне публичной демонстрации шикарных особняков, авто и отдыха на дорогих курортах. Сам телеведущий подчеркнул, что живет достаточно скромно, не чураясь домашней работы, и ведет совсем иной образ жизни, нежели, скажем, Иосиф Пригожин.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев , Иосиф Пригожин , НТВ
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