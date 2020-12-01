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«Это дебилизм»: Пьер Нарцисс отреагировал на программу Кеосаяна 

Вероника Полынина 2 часа назад
Пьер Нарцисс отреагировал на программу Кеосаяна
Фото: РИА Новости
Певец Пьер Нарцисс назвал дебилизмом выпуск программы Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», где была показана пародия на бывшего президента США Барака Обаму.
В очередном выпуске «Международной пилорамы» на телеканале НТВ выкрашенная черной краской актриса изобразила Барака Обаму — рэпера. «Обама» спел песню «Шоколадный заяц», выкрикнул лозунг Black Lives Matter и заявил, что до него никто из его родственников не умел писать.

«Это дебилизм. У людей мозгов нет. Этот ведущий не может вести ничего умного. Это низкий способ хайповать. Он не может даже извиниться, потому что он дебил. Такие не извиняются. Они думают, что они правы, вот в чём ирония», — сказал Пьер Нарцисс изданию «Подъем».

Музыкант предположил, что когда-нибудь Кеосаян «получит где-нибудь по морде» за свои пародии.

«Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца. Я ему даю вызов, и посмотрим, какой он мужчина», — добавил Пьер Нарцисс.

Скандальный выпуск «Международной пилорамы» также прокомментировали британские СМИ, назвав программу расизмом.
В свою очередь, Маргарита Симоньян — жена Кеосаяна и автор сценария «Международной пилорамы» — заявила, что они с мужем в России считаются «черными», поэтому имеют право делать подобные пародии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», программа Тиграна Кеосаяна уже оказывалась в центре скандала после пародии на белорусских протестующих.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Барак Обама , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Пьер Нарцисс , НТВ
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