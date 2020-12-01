«К бабушке в деревню»: Дмитрий Шепелев сбежал из Москвы 

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев решил поиграть с подписчиками Instagram. Шоумен разместил фото, запечатлевшее его в салоне самолета. Под снимком Шепелев сообщил, что отправился в место, по которому очень скучал.

В сториз телеведущего появился снимок, сделанный во время перелета на небольшом воздушном судне.

«К бабушке в деревню», — подписал кадр Дмитрий Шепелев.

Поклонники звезды принялись гадать, в какую из жарких стран он отправился отдыхать. Между тем для многих из них очевидно, что «под крылом самолета о чем-то поют» Мальдивские острова. Вид из окна самолета, который перенес Дмитрия Шепелева «к бабушке в деревню».

Вероятно, сам шоумен раскроет интригу немного позже. И сообщит, кто же составил ему компанию во время отпуска.