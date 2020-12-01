Сын Марьянова прервал молчание 

Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил дал первое интервью после смерти отца.
24-летний Даниил Аносов рассказал «Комсомольской правде», что внимательно изучил материалы дела о гибели отца и уверен, что его избили перед смертью.
«Первое, что ужаснуло, — папе за несколько часов до смерти был нанесен сильный удар. Его били, на мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет», — рассказал он.
Сын актера выразил надежду, что суд над директором реабилитационного центра «Феникс» Оксаной Багдановой, где умер Дмитрий Марьянов, даст ответы на все вопросы.
Раскрывать подробности судебных заседаний, которые проходят в закрытом режиме, молодой человек отказался. Он отметил, что за год состоялось 23 заседания и по уголовным, и по наследственным делам. В суде его интересы представляет адвокат Виктория Крылова.
Даниил заявил, что рассчитывает на реальный срок для Богдановой и других виновных в гибели его отца.
«У меня нет жалости к тем, кто не пожалел папу в тот день. Простите, но это правда», — отметил он.
Даниил также рассказал, почему не пришел на свадьбу отца с его последней женой Ксенией Бик. Он заявил, что считал своей семьей фигуристку Ирину Лобачеву, с которой Марьянов состоял в длительных отношениях до Ксении Бик.
«Был совсем юным, не справился с эмоциями», — признал Марьянов-младший.
Как ранее сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В отношении владелицы «Феникса» Оксаны Богдановой заведены уголовные дела по статьям «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» и «оставление в опасности».