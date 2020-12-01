Сын Марьянова прервал молчание 

Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил дал первое интервью после смерти отца.

24-летний Даниил Аносов рассказал «Комсомольской правде» , что внимательно изучил материалы дела о гибели отца и уверен, что его избили перед смертью.

«Первое, что ужаснуло, — папе за несколько часов до смерти был нанесен сильный удар. Его били, на мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет», — рассказал он.

Сын актера выразил надежду, что суд над директором реабилитационного центра «Феникс» Оксаной Багдановой, где умер Дмитрий Марьянов, даст ответы на все вопросы.

Раскрывать подробности судебных заседаний, которые проходят в закрытом режиме, молодой человек отказался. Он отметил, что за год состоялось 23 заседания и по уголовным, и по наследственным делам. В суде его интересы представляет адвокат Виктория Крылова.

Даниил заявил, что рассчитывает на реальный срок для Богдановой и других виновных в гибели его отца.

«У меня нет жалости к тем, кто не пожалел папу в тот день. Простите, но это правда», — отметил он.

Даниил также рассказал, почему не пришел на свадьбу отца с его последней женой Ксенией Бик . Он заявил, что считал своей семьей фигуристку Ирину Лобачеву , с которой Марьянов состоял в длительных отношениях до Ксении Бик.

«Был совсем юным, не справился с эмоциями», — признал Марьянов-младший.