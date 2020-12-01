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Шнуров бросил пить 

Lenta.ru 1 час назад
Шнуров бросил пить
Фото: @shnurovs
Лидер группы «Ленинград», автор строчек «В Питере — пить» и «Я лично бухаю, а кто-то колется» Сергей Шнуров заявил, что бросил употреблять алкоголь. О своей трезвости он рассказал в матерном стихотворении, опубликованном во вторник, 1 декабря, в личном Telegram-канале «Шнуровик».

Паспорт сдан, закрыта виза,

Волю дам пустым словам:

Я не пью, и это вызов,

Самому себе и вам.

Русской жизни беспросветной,

Ритуалу забытья.

Что стоишь потухшей Этной,

Может быть, это не я?

Артист предположил, что вокруг него будут продолжать распускать слухи о пьянстве, но его это не беспокоит.

Пусть бегут по лужам слухи,

******** [Говорят] пускай всерьез.

Я! Без пьяной дисперсухи

И без алкогольных слез.

От отчаяния по пьяни

На себе не рву рубаху.

Злиться что от возлияний?

Пьянку посылаю на *** [пенис].

Шнуров признался, что ему не нравится уничижение, с которым сталкиваются употребляющие алкоголь люди.

Я, как все, судьбы пехота,

Но живу на свой я лад.

Жалким быть мне неохота

И мычать, блюя в салат.

Как бы веселиться шибко,

В кураже влезать в петлю,

Всех винить в своих ошибках,

И вопить — попить, молю.

Музыкант признался, что стал заложником образа алкоголика.

Вложен ножик в кофр ножен.

Плохо это хорошо.

Водке я отдал, что должен.

Попрощавшись, я пошел.

Обвинят, наверно, в фальши,

Не бухать же всем на зло?

***** [Все равно], двигаемся дальше,

Пусть все скажут — повезло.

Артист создал свой Telegram-канал в марте 2019 года. В апреле 2017-го Шнуров отрекся от рекомендации пить в Санкт-Петербурге, заявив, что его песню «В Питере — пить» нужно трактовать иначе.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
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