Шнуров бросил пить 

Паспорт сдан, закрыта виза,
Волю дам пустым словам:
Я не пью, и это вызов,
Самому себе и вам.
Русской жизни беспросветной,
Ритуалу забытья.
Что стоишь потухшей Этной,
Может быть, это не я?
Пусть бегут по лужам слухи,
******** [Говорят] пускай всерьез.
Я! Без пьяной дисперсухи
И без алкогольных слез.
От отчаяния по пьяни
На себе не рву рубаху.
Злиться что от возлияний?
Пьянку посылаю на *** [пенис].
Я, как все, судьбы пехота,
Но живу на свой я лад.
Жалким быть мне неохота
И мычать, блюя в салат.
Как бы веселиться шибко,
В кураже влезать в петлю,
Всех винить в своих ошибках,
И вопить — попить, молю.
Вложен ножик в кофр ножен.
Плохо это хорошо.
Водке я отдал, что должен.
Попрощавшись, я пошел.
Обвинят, наверно, в фальши,
Не бухать же всем на зло?
***** [Все равно], двигаемся дальше,
Пусть все скажут — повезло.