Сын Марьянова прервал молчание

"Его били. На мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет. Суды идут в Подмосковье, заседания проходят в закрытом режиме, поэтому подробностей раскрывать не могу. Я был на первом заседании. На данный момент их уже прошло 23. Это сложно выдерживать. Хорошо, что рядом мама, родные… Я не справился бы без них", — сообщил Даниил, которого цитирует "КП".