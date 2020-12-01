Сын Марьянова прервал молчание

1 декабря актеру исполнился бы 51 год. Актер Дмитрий Марьянов скончался в подмосковном реабилитационном центре "Феникс" три года назад. Сегодня, 1 декабря, ему бы исполнился 51 год. Его сын от гражданского брака с моделью Ольгой Аносовой впервые дал интервью журналистам. Даниил изучил детали уголовного дела.
Напомним, вот уже год как в Лобненском суде идет процесс по факту смерти актера Дмитрия Марьянова, в котором главной обвиняемой является руководитель центра "Феникс" Оксана Богданова. По статье УК РФ ей грозит до шести лет ограничения свободы. Следователи собрали несколько фактов о том, что Марьянову не была вовремя оказана медицинская помощь, а также обнаружено множество нарушений в деятельности самого "Феникса".
Немного об уголовном деле рассказал в интервью сын Дмитрия Даниил, которому удалось изучить материалы и сделать свои выводы, которые его привели в ужас.
Даниил Марьянов — сын артиста от гражданского брака с моделью Ольгой Аносовой. Они расстались через два года после рождения мальчика. Но актер поддерживал сына материально, часто с ним встречался. Говорят, что встречи стали редкими после того, как Дмитрий Марьянов женился на Ксении Бик. Якобы та делала все, чтобы препятствовать общению мужа с наследником. По словам Даниила, его отцу за несколько часов до смерти был нанесен сильный удар.
"Его били. На мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет. Суды идут в Подмосковье, заседания проходят в закрытом режиме, поэтому подробностей раскрывать не могу. Я был на первом заседании. На данный момент их уже прошло 23. Это сложно выдерживать. Хорошо, что рядом мама, родные… Я не справился бы без них", — сообщил Даниил, которого цитирует "КП".
Даниил также добавил, что когда папа жил в гражданском браке с фигуристкой Ириной Лобачевой, он часто бывал у них в гостях, дружил с ее сыном от Ильи Авербуха Мартином. Парень считал, что у него есть семья. Но все изменилось…
Когда Даниилу исполнилось 17 лет, в жизни отца появилась психолог из Харькова Ксения Бик. "Не знаю, зачем Ксения обсуждает мои отношения с папой, учитывая, что я ничего о ней не слышал до моих 17 лет. В любом случае наши отношения с папой — это наше личное", — добавил сын покойного Марьянова. К слову, он также решил пойти в актерскую профессию, уже поступил на высшие режиссерские курсы в мастерскую Владимира Хотиненко.