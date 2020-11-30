Сябитова высказалась о сексе с молодыми

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что молодые мужчины все чаще выбирают женщин постарше, но она такие отношения считает «неправильными». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По мнению Сябитовой, в российском обществе еще не исчезло табу на отношения, в которых женщина старше, но россиянки 50+ все чаще встречаются с мужчинами намного моложе себя.

«А все потому, что эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно. Да, и сами молодые мужчины считают, что эти отношения для них большая удача», — подчеркнула ведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она отметила, что после пятидесяти исчезает цель «во что бы то ни стало» выйти замуж и родить детей, потому отношения превращаются в способ получения удовольствия от жизни. Однако сама Сябитова по такому пути идти не хочет.

«Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие», — заявила она.