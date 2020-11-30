Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Не хочу секса с молодыми»: Сябитова высказалась о разнице в возрасте 

Мария Иванова 59 минут назад
Сябитова высказалась о сексе с молодыми
Фото: РИА Новости
Телеведущая Роза Сябитова заявила, что молодые мужчины все чаще выбирают женщин постарше, но она такие отношения считает «неправильными». Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По мнению Сябитовой, в российском обществе еще не исчезло табу на отношения, в которых женщина старше, но россиянки 50+ все чаще встречаются с мужчинами намного моложе себя.

«А все потому, что эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно. Да, и сами молодые мужчины считают, что эти отношения для них большая удача», — подчеркнула ведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она отметила, что после пятидесяти исчезает цель «во что бы то ни стало» выйти замуж и родить детей, потому отношения превращаются в способ получения удовольствия от жизни. Однако сама Сябитова по такому пути идти не хочет.

«Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие», — заявила она.

Как писал «Рамблер», в 2018 году появилась информация, что Сябитова встречается с мужчиной, который живет на Кипре. В разговоре с «Собеседником» она заявила, что пока не собирается выходить замуж и предпочитает гостевой брак.
Видео дня. Судью из телешоу «Час суда» приговорили к двум годам
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
01:12
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
00:31
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
В мире Происшествия
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
02:24
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
Происшествия
Стрельба в российском кафе попала на видео
00:27
Стрельба в российском кафе попала на видео
Происшествия
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
04:01
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
В мире
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
03:11
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
00:39
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
00:23
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
Новости Москвы Происшествия
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
00:39
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
В мире
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
00:54
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть