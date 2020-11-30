«Все отвернулись»: близкие запустили могилу Евгения Осина 

Могила Евгения Осина не ухожена, и певцу до сих пор не поставили памятник, сообщает «Экспресс-газета» . 17 ноября было ровно два года, как умер популярный артист.

Осин похоронен на Троекуровском кладбище, где «лежат» народные и заслуженные артисты. Престижное место для друга, который подобных званий не имел, выбил продюсер Андрей Разин . Он же взял на себя затраты на погребение, панихиду и поминки. Спустя два года после похорон могила артиста пришла в запустение: фото Осина, закрепленное на деревянном кресте, покосилось, искусственные цветы выцвели, а живые перевернуты и торчат из ваз стеблями вверх.

Автор статьи подчеркнул, что артиста «навещают» поклонники. Журналисты встретили на его могиле двух женщин лет пятидесяти. Они тоже заметили, что Осину до сих пор не поставили памятник, а за местом погребения никто не ухаживает.

«Все отвернулись. Даже памятник нет денег поставить», — сказала одна из них.

Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Официально артист был дважды женат. У него осталась дочь — Агния Елена Скорнякова , с которой артист некоторое время прожил в гражданском браке последние, заявила, что у них с Осиным есть внебрачная дочь — Анастасия. Женщина заявила, что ее ребенок может претендовать на наследство: столичную квартиру и несколько мотоциклов. Несмотря на то, что результаты ДНК-теста показали, что у Евгения больше не было детей, Скорнякова пыталась отстоять право на имущество артиста через суд. В декабре 2019 года суд принял решение, что дочь Осина Агния является единственной наследницей, отклонив иск Скорняковой.

Последнюю возлюбленную артиста также называли виновницей погрома на его могиле: весной неизвестные сожгли венки, крест, сломали ограду и разбили табличку с его именем.