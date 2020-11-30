Сын Джигарханяна раскрыл причину смерти отца

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан призвал бывшую жену артиста Виталину Цымбалюк-Романовскую прекратить пиариться за его счет.

Степан Джигарханян высмеял Цымбалюк-Романовскую из-за заявления о пролежнях и гангрене, которые якобы стали причиной смерти актера.

«Виталина, оказывается, вовсе не пианистка. Она теперь — светило медицины. Причем, такого масштаба, что позволяет себе ставить диагнозы на расстоянии», — заявил сын Джигарханяна изданию «Собеседник».

Он добавил, что «порядком подустал от нескончаемых фантазий» Виталины о жизни его отца. По его словам, экс-жена Армена Джигарханяна вырвала слова из контекста и «стала усердно разыгрывать карту „пролежней 4-й степени“, „общей гангрены“ якобы из-за отсутствия ухода», намеренно путая причины и следствия.

«Старый наивный прием, который иногда работает при обращении к отсталой части аудитории. Удивлен ли кто-то таким ее поведением? Вряд ли. Ведь она продолжает вести себя, как репейник, на протяжении последних трех лет: стряхнешь с рукава — зацепится за штанину», — резюмировал Степан.

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Как писал «Рамблер», Цымбалюк-Романовская утверждает, что в последние годы с актером обращались «ужасно». Она заявила, что его превратили в «недееспособного человека, который находился в инвалидной коляске, никого не узнавал и был лишен любой возможности контакта с миром». Сын Джигарханяна Степан на это заявляет, что его отец получал лучший уход, его окружали самые профессиональные врачи, которые делали для его здоровья все возможное.