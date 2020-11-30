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Рэпер Баста заявил, что Алла Пугачёва является «лукавой бабой» 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Баста назвал Пугачеву «лукавой бабой»
Фото: Instagram
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказал о своём опыте общения с певицей Аллой Пугачёвой.
По его словам, с самого детства Примадонна казалась ему недосягаемой звездой. Даже рост популярности не позволил Басте проводить время в компании Пугачёвой. К счастью, в начале сентября рэпер и певица стали гостями шоу «Музыкалити».
В интервью Собчак Баста отметил, что «даже в 71 год» Пугачёва «может похвастаться дерзостью и задором». Он также подчеркнул, что у Примадонны «замечательное чувство юмора».

В своём возрасте она осталась лукавой бабой, классной. В ней что-то такое есть, и это шикарно просто, — рассказал Баста.

Он также добавил, что первая встреча с Пугачёвой состоялась в 2016 году. В то время власти планировали принять закон, который бы ограничивал работу музыкальных площадок. Рэпер пришёл на заседание комитета Госдумы, где в то время находилась и Пугачёва.
Ранее NEWS.ru писал, что Баста высказался против введения налога 75% для богатых россиян. Он считает это несправедливым.
Как отметил Баста, он не против платить повышенный налог, но не 75% от суммы заработка. При этом ему хотелось бы знать, куда и как расходуются эти средства.
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Шоу-бизнес , Баста , Ксения Собчак , Алла Пугачева , Госдума
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