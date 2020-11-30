Баста назвал Пугачеву «лукавой бабой»

По его словам, с самого детства Примадонна казалась ему недосягаемой звездой. Даже рост популярности не позволил Басте проводить время в компании Пугачёвой. К счастью, в начале сентября рэпер и певица стали гостями шоу «Музыкалити».

В интервью Собчак Баста отметил, что «даже в 71 год» Пугачёва «может похвастаться дерзостью и задором». Он также подчеркнул, что у Примадонны «замечательное чувство юмора».

В своём возрасте она осталась лукавой бабой, классной. В ней что-то такое есть, и это шикарно просто, — рассказал Баста.

Он также добавил, что первая встреча с Пугачёвой состоялась в 2016 году. В то время власти планировали принять закон, который бы ограничивал работу музыкальных площадок. Рэпер пришёл на заседание комитета Госдумы , где в то время находилась и Пугачёва.

Ранее NEWS.ru писал, что Баста высказался против введения налога 75% для богатых россиян. Он считает это несправедливым.

Как отметил Баста, он не против платить повышенный налог, но не 75% от суммы заработка. При этом ему хотелось бы знать, куда и как расходуются эти средства.