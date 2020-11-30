«Я расстроилась»: Феськова о результате «Евровидения»

Она призналась, что очень переживала во время выступления, тем более выступать пришлось практически в одиночестве из-за ограничительных мер, связанных с пандемией.

Девочка не стала обвинять организаторов конкурса в засуживании и чем-то еще, как это нередко делают проигравшие, а просто признала положение дел таким, какое оно есть. «Впереди много других побед», — оптимистично заметила вокалистка. И похвалила свою главную конкурентку Тронель: «Мне очень понравился номер Франции, Валентина прекрасно выступила, и она заслуженно победила».