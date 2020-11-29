Ещё
Далее:
Читайте также:
Холоп: самый кассовый российский фильм
Холоп: самый кассовый российский фильм Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Потап объяснил, почему стал выпивать 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Потап объяснил, почему стал выпивать
Фото: Instagram
Певец и продюсер Александр Потапенко (Потап) назвал эксклюзивную причину, по которой он увлекся алкоголем. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».
Он присутствовал при родах своей первой супруги. Видимо, роды были непростыми, поскольку увиденное настолько поразило музыканта, что прямо в родильном зале его пришлось приводить в чувство.
Потап признался, что рождение ребенка— зрелище не для слабонервных, и после этого он начал глушить стресс алкоголем.
Сейчас у Потапа вторая жена — его коллега Анастасия Каменских, с которой они много лет вступали как «Потап и Настя». Совместных детей у пары пока нет.
Как ранее писал «Рамблер», Настя Каменских и Потап поженились в октябре 2018 года, а в мае 2019-го сыграли пышную свадьбу.
До этого момента артисты тщательно скрывали свой роман, однако теперь с удовольствием делятся с поклонниками романтичными снимками в социальных сетях.
Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
00:50
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
В мире Пожары
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
00:05
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
Интернет
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Гонки со стрельбой в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в Петербурге попали на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение