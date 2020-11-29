Потап объяснил, почему стал выпивать 

Певец и продюсер Александр Потапенко (Потап) назвал эксклюзивную причину, по которой он увлекся алкоголем. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».

Он присутствовал при родах своей первой супруги. Видимо, роды были непростыми, поскольку увиденное настолько поразило музыканта, что прямо в родильном зале его пришлось приводить в чувство.

Потап признался, что рождение ребенка— зрелище не для слабонервных, и после этого он начал глушить стресс алкоголем.

Сейчас у Потапа вторая жена — его коллега Анастасия Каменских, с которой они много лет вступали как «Потап и Настя». Совместных детей у пары пока нет.

Как ранее писал «Рамблер», Настя Каменских и Потап поженились в октябре 2018 года, а в мае 2019-го сыграли пышную свадьбу.

До этого момента артисты тщательно скрывали свой роман, однако теперь с удовольствием делятся с поклонниками романтичными снимками в социальных сетях.