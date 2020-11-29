Закрытое выступление Моргенштерна не удалось утаить

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Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, некоторые компании все же проводят новогодние корпоративы.

Так, скандальный рэпер Моргенштерн выступил на закрытом корпоративе компании «Сима-ленд».

Информацию о том, что такое мероприятие состоялось и что рэпер там действительно выступал, найти достаточно сложно — ни сам исполнитель, ни организаторы корпоратива не выкладывали ее в соцсети. Вероятно, руководство компании дало на это запрет.

Но в век интернета все же шила в мешке не утаишь. Ранее издание e1.ru сообщало , что «Сима-ленд» договорился с Моргенштерном о концерте и даже называлась сумма, во что это обойдется компании — 4 миллиона рублей.

Вечеринка планировалась закрытой, попасть туда можно было строго по приглашению.

А снимки все же утекли во всемирную паутину.

Их в своем аккаунте опубликовал Табриз Шахиди, руководитель компании «Империя музыки», организовавшей концерт