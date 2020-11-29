Рыбин обнародовал подробности смерти Апухтина из «Дюны» 

Недавно Наталья Сенчукова в инстаграме написала о том, что скончался клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин.

Ему не было и 60 лет, и его смерть стала большим ударом и для близких и для коллектива группы. Об этом рассказывает СтарХит

Поклонники удивлялись, что случилось с мужчиной, которой особо не жаловался на здоровье? В связи с пандемией звучали версии о коронавирусе…

Однако близкий друг и коллега Андрея Виктор Рыбин сообщил, что коронавирусом Апухтин не болел. Умер он скоропостижно, потеряв сознание во время прогулки по улице. Окончательный диагноз сообщат доктора.

«Это скоропостижная кончина. Сердце, давление. Мы точно даже ничего не знаем, нам не сообщили еще судмедэксперты, потому что он скоропостижно скончался на улице во время прогулки просто», — сообщил Рыбин.

Как ранее писал «Рамблер»: