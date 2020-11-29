Ещё
Далее:
Читайте также:
Холоп: самый кассовый российский фильм
Холоп: самый кассовый российский фильм Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Рыбин обнародовал подробности смерти Апухтина из «Дюны» 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Рыбин обнародовал подробности смерти Апухтина из «Дюны»
Фото: Instagram
Недавно Наталья Сенчукова в инстаграме написала о том, что скончался клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин.
Ему не было и 60 лет, и его смерть стала большим ударом и для близких и для коллектива группы. Об этом рассказывает СтарХит
Поклонники удивлялись, что случилось с мужчиной, которой особо не жаловался на здоровье? В связи с пандемией звучали версии о коронавирусе…
Однако близкий друг и коллега Андрея Виктор Рыбин сообщил, что коронавирусом Апухтин не болел. Умер он скоропостижно, потеряв сознание во время прогулки по улице. Окончательный диагноз сообщат доктора.

«Это скоропостижная кончина. Сердце, давление. Мы точно даже ничего не знаем, нам не сообщили еще судмедэксперты, потому что он скоропостижно скончался на улице во время прогулки просто», — сообщил Рыбин.

Как ранее писал «Рамблер»:

"В группе "Дюна" невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный̆ человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет", — сообщила Сенчукова на своей странице в Instagram.

Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
00:05
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
Интернет
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение