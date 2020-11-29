Вербицкая объяснила, почему ушла от первого мужа 

Даже самые успешные и известные звезды не застрахованы от личных неудач.

Знаменитая экс-ведущая программы «Доброе утро» Лариса Вербицкая была вынуждена расстаться со своим первым супругом из-за его неконтролируемой ревности.

Юрий Вербицкий ревновал свою красавицу жену не только ко всем подряд, но и к работе. Дело дошло до рукоприкладства.

«Он вообще не помогал, ему не нравилось, что я работала на телевидении. Он стал ревновать. Один раз поднял на меня руку, и после этого все закончилось. Я вырвала этот лист и не перечитываю», — цитирует слова Ларисы Викторовны Экспресс Газета.

Также в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на канале НТВ Вербицкая призналась, что после развода она была против того, чтобы бывший муж контактировал с сыном.

Но тут ей, по ее словам, повезло — мужчина просто перестал как-либо выходить на связь.

Сам Юрий Петрович свое неучастие в жизни сына объяснил тем, что жена препятствовала их общению, а он тяжело переживал разлуку с ребенком.

Как ранее писал «Рамблер», у Вербицкой двое уже совсем взрослых детей.

Сын Максим родился в первом браке, ему уже 41 год. Лариса Вербицкая рассказала, что сын очень мужественный и сильный, и она чувствует себя рядом с ним защищенной.

А дочь Инна, которой в мае этого года исполнилось 30 лет, очень похожа на второго мужа телезвезды — Александра Дудова.