Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Вербицкая объяснила, почему ушла от первого мужа 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Вербицкая объяснила, почему ушла от первого мужа
Фото: ТАСС
Даже самые успешные и известные звезды не застрахованы от личных неудач.
Знаменитая экс-ведущая программы «Доброе утро» Лариса Вербицкая была вынуждена расстаться со своим первым супругом из-за его неконтролируемой ревности.
Юрий Вербицкий ревновал свою красавицу жену не только ко всем подряд, но и к работе. Дело дошло до рукоприкладства.

«Он вообще не помогал, ему не нравилось, что я работала на телевидении. Он стал ревновать. Один раз поднял на меня руку, и после этого все закончилось. Я вырвала этот лист и не перечитываю», — цитирует слова Ларисы Викторовны Экспресс Газета.

Также в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на канале НТВ Вербицкая призналась, что после развода она была против того, чтобы бывший муж контактировал с сыном.
Но тут ей, по ее словам, повезло — мужчина просто перестал как-либо выходить на связь.
Сам Юрий Петрович свое неучастие в жизни сына объяснил тем, что жена препятствовала их общению, а он тяжело переживал разлуку с ребенком.
Как ранее писал «Рамблер», у Вербицкой двое уже совсем взрослых детей.
Сын Максим родился в первом браке, ему уже 41 год. Лариса Вербицкая рассказала, что сын очень мужественный и сильный, и она чувствует себя рядом с ним защищенной.
А дочь Инна, которой в мае этого года исполнилось 30 лет, очень похожа на второго мужа телезвезды — Александра Дудова.
Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение