Собчак объяснила, почему не носит маску 

Ксения Собчак только что слетала в Санкт-Петербург на постановку «Братья Карамазовы». Отчитавшись, как обычно, о поездке в инстаграме, телеведущая написала, что зал был битком.
«В зале — ни одного свободного места», — отметила Ксения.
Подобное заявление во время коронавирусных ограничений не могло не вызвать критики. Ей сразу же ответил журналист Роман Супер:
«Ни одного свободного? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», — съязвил он.
Собчак решила оставить последнее слово за собой и сообщила, что уже переболела и теперь ей СИЗы ни к чему.
«Кто — молодцы? У меня антитела и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода».
Между тем в сети всерьез опасаются за судьбу театра, столь нелепо «подставленного» Собчак.
«Теперь театр прикроют благодаря рекламе от Собчак "ни одного свободного места" в разгар пандемии», — волнуются фолловеры.
Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак ухитрилась забыть паспорт в самолете после перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Бортпроводники обнаружили документ и передали полицейским.
Об этом сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке», затем информация появилась в сети и СМИ.