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Собчак объяснила, почему не носит маску 

Ирина Лебедева 1 час назад
Собчак объяснила, почему не носит маску
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак только что слетала в Санкт-Петербург на постановку «Братья Карамазовы». Отчитавшись, как обычно, о поездке в инстаграме, телеведущая написала, что зал был битком.

«В зале — ни одного свободного места», — отметила Ксения.

Подобное заявление во время коронавирусных ограничений не могло не вызвать критики. Ей сразу же ответил журналист Роман Супер:

«Ни одного свободного? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», — съязвил он.

Собчак решила оставить последнее слово за собой и сообщила, что уже переболела и теперь ей СИЗы ни к чему.

«Кто — молодцы? У меня антитела и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода».

Между тем в сети всерьез опасаются за судьбу театра, столь нелепо «подставленного» Собчак.

«Теперь театр прикроют благодаря рекламе от Собчак "ни одного свободного места" в разгар пандемии», — волнуются фолловеры.

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак ухитрилась забыть паспорт в самолете после перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Бортпроводники обнаружили документ и передали полицейским.
Об этом сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке», затем информация появилась в сети и СМИ.
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