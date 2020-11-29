Собчак объяснила, почему не носит маску 

Ксения Собчак только что слетала в Санкт-Петербург на постановку «Братья Карамазовы». Отчитавшись, как обычно, о поездке в инстаграме, телеведущая написала, что зал был битком.

«В зале — ни одного свободного места», — отметила Ксения.

Подобное заявление во время коронавирусных ограничений не могло не вызвать критики. Ей сразу же ответил журналист Роман Супер:

«Ни одного свободного? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», — съязвил он.

Собчак решила оставить последнее слово за собой и сообщила, что уже переболела и теперь ей СИЗы ни к чему.

«Кто — молодцы? У меня антитела и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода».

Между тем в сети всерьез опасаются за судьбу театра, столь нелепо «подставленного» Собчак.

«Теперь театр прикроют благодаря рекламе от Собчак "ни одного свободного места" в разгар пандемии», — волнуются фолловеры.

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак ухитрилась забыть паспорт в самолете после перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Бортпроводники обнаружили документ и передали полицейским.