Собчак узнала о потере паспорта от журналистов

Ксения Собчак ухитрилась забыть паспорт в самолете после перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Бортпроводники обнаружили документ и передали полицейским.

Об этом сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке», затем информация появилась в сети и СМИ.

Телеведущая отреагировала на случившееся постом в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Впервые за долгое время благодарна желтой прессе! Именно благодаря журналистам я узнала, что потеряла паспорт в самолете. А то так бы и пошла с сегодня утром на посадку в следующий пункт назначения, с ощущением, что он не выпал из сумки. Удивительно только, конечно, что журналисты звонят сильно раньше милицейского стола», — написала Собчак.

Как ранее сообщал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак не помогает родственникам по отцовской линии.

Об этом друг ее семьи театральный продюсер Валерий Сергеев заявил «Комсомольской правде».