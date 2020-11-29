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«Благодарна желтой прессе!» Собчак узнала о потере паспорта из СМИ 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Собчак узнала о потере паспорта от журналистов
Фото: Instagram
Ксения Собчак ухитрилась забыть паспорт в самолете после перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Бортпроводники обнаружили документ и передали полицейским.
Об этом сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке», затем информация появилась в сети и СМИ.
Телеведущая отреагировала на случившееся постом в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Впервые за долгое время благодарна желтой прессе! Именно благодаря журналистам я узнала, что потеряла паспорт в самолете. А то так бы и пошла с сегодня утром на посадку в следующий пункт назначения, с ощущением, что он не выпал из сумки. Удивительно только, конечно, что журналисты звонят сильно раньше милицейского стола», — написала Собчак.

Как ранее сообщал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак не помогает родственникам по отцовской линии.
Об этом друг ее семьи театральный продюсер Валерий Сергеев заявил «Комсомольской правде».
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