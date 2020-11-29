Боярский потребовал объяснений после концерта Басты 

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга с большим успехом прошел концерт рэпера Басты.

Единственная — она же и основная — проблема: в битком набитом людьми зале и речи не шло о социальной дистанции, невзирая на все пандемийные ограничения.

Сергей Боярский, сын Михаила Боярского и депутат Государственной Думы, обрушился с резкой критикой на устроителей концерта.

Сергей выложил видеоролик, доказывающий, что в помещении яблоку упасть было негде. Он написал в инстаграме, что не понимает, каким образом можно было устроить подобное мероприятие..

«Как мне объясняться людям после этих кадров? Как объяснить происходящее тем, кто остался без работы, в долгах, в кредитах, почему нельзя работать ночью или в торговом центре, почему в театры можно продавать только 25 процентов мест? Ни масок, ни дистанции, ни рассадки…»

Боярский отметил, что не имеет ничего против Василия Вакуленко (Басты), уважает его творчество, но вот к организаторам концерта у него много вопросов.

«В открытых источниках сообщается, что ответственные органы заявили о согласованности этих мероприятий и отсутствии нарушений. Напрашивается вопрос — вы ничего там не перепутали? Жду объяснений».