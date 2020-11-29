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Шепелев ополчился на жалующихся на доходы звезд 

Ирина Лебедева 14 минут назад
Шепелев ополчился на жалующихся на доходы звезд
Фото: РИА Новости
Дмитрий Шепелев в передаче «Ты не поверишь» на телеканале НТВ назвал дурным тоном заявления некоторых представителей шоу-бизнеса об исчезновении доходов и отсутствии средств на фоне публичной демонстрации шикарных особняков, авто и отдыха на дорогих курортах.

«Демонстрировать свой достаток — дурной тон. Мне, скажу я вам, не хватало спорта на карантине. Я набрал девять килограммов жира. Лучше в тот момент было меня не видеть. У меня прекрасная работа. Смешить детей, чем я сейчас занимаюсь, нелегко», — цитирует его слова Экспресс Газета.

Сам телеведущий подчеркнул, что живет достаточно скромно, не чураясь домашней работы, и ведет совсем иной образ жизни, нежели, скажем, Иосиф Пригожин. Но зато и не жалуется.

«Встаю очень рано. Что касается отдыха Пригожина? Ну, он зарабатывает, наверное. Он на Мальдивах, а я здесь. Я все делаю своими руками. Полы мою холодной водой…», — уточнил Дмитрий.

Как ранее писал «Рамблер», отец Жанны Фриске бурно отреагировал на просьбу журналистов Teleprogramma.pro прокомментировать отношения с Дмитрием Шепелевым.
Родитель покойной певицы заявил, что телеведущий не дает ему видеться с внуком и назвал его «обыкновенной мразью».
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