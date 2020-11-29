Билана заподозрили в новом романе 

В инстаграме Димы Билана все больше совместных фото и видео со звездой пятого сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Анастасией Петровой.

Дима и Настя проводят вместе много времени, например, недавно вместе съездили в салон красоты, где девушка затонировала волосы в малиновый цвет — в тон хохолка на прическе у Димы.

На снимках пара гуляет, отдыхает на природе, записывает дома смешные ролики.

В подписях к фотографиям — много нежных слов.

«У тебя все получится, а я рядом буду», «Будешь счастлива ты — буду счастлив я», «Много мыслей… мало слов… Это был особенный неподдельно настоящий день, которых так не хватало! Ты знаешь все!», «Какой приятный на события выдался конец года! жду декабрь», — пишет Билан.

Конечно, фолловеры решили, что у Анастасии и Димы— любовь. И дружно радуются за своего кумира.

«Дима Билан, ты как будто влюблен», «Это что за химия между ними».

Сам певец пока официально свою избранницу не представляет, написал лишь, что не планирует совместных проектов с Анастасией. Но это ведь не про личное!

Как ранее писал «Рамблер», в СМИ прошла информация, что жизни 38-летнего Димы Билана грядут серьёзные перемены.

Популярный певец готовится стать папой. Ребёнок должен появиться на свет в ближайшее время в одной из элитных столичных клиник.