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Диму Билана заподозрили в романе со звездой шоу «Пацанки» 

Lenta.ru 2 часа назад
Диму Билана заподозрили в новом романе
Фото: Instagram
Российский певец Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото со звездой пятого сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Анастасией Петровой.
В сторис певец рассказал, как провел день с Анастасией. Они посетили стилиста, где девушке сделали необычное окрашивание волос, а затем ресторан рэпера Моргенштерна. На видео молодые люди мило общаются и обнимаются. На фотографии Билан стоит, уткнувшись в волосы Анастасии и томно закрыв глаза. «Много мыслей… мало слов… Это был особенный неподдельно настоящий день, которых так не хватало! Ты знаешь все!», — подписал певец снимок.
Подписчики Билана заподозрили, что у певца роман с Петровой. «Источник вдохновения пусть не иссякнет! Любите и будьте любимы», «А вы смотритесь огонь», «Дима Билан, ты как будто влюблен», «Это что за химия между ними», — прокомментировали снимок пользователи. Сам же певец никак не прокомментировал вопросы об отношениях с девушкой, сказав только, что никакого совместного проекта с Анастасией не планирует. Вместе с тем другие совместные фотографии с Петровой он подписал: «У тебя все получится, а я рядом буду», «Будешь счастлива ты — буду счастлив я».
Ранее Дима Билан раскрыл детали своей звездной болезни. По его словам, после победы на конкурсе «Евровидение» в 2008 году казалось, что вокруг него крутится весь мир, он считал себя избранным. При этом Билан признался, что часто мог срываться на родных людях.
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