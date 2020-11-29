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Песков и Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Песков и Навка обратились к россиянам
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.

"Будьте счастливы в новом году, будьте здоровы в новом году, никогда больше не встречайтесь в жизни с 2020 годом… чтобы все у вас было хорошо, и все вам доставляло удовольствие, чтобы у вас все получалось. С наступающим Новым годом!" — пожелал Песков РИА Новости.

Однако пресс-секретарь президента напомнил, что до Нового года еще далеко, и "пока надо работать".
С наступающим праздником читателей РИА Новости также поздравила и его жена Татьяна Навка.

"Счастлива поздравить вас с наступающим новым годом. Желаю всем здоровья, конечно, в первую очередь, и очень сильно хочу, чтобы праздник пришел в каждую семью, чтобы никакие невзгоды не огорчали нас в следующем году", — отметила Навка.

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