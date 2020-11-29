Песков и Навка обратились к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.

"Будьте счастливы в новом году, будьте здоровы в новом году, никогда больше не встречайтесь в жизни с 2020 годом… чтобы все у вас было хорошо, и все вам доставляло удовольствие, чтобы у вас все получалось. С наступающим Новым годом!" — пожелал Песков РИА Новости.

Однако пресс-секретарь президента напомнил, что до Нового года еще далеко, и "пока надо работать".

С наступающим праздником читателей РИА Новости также поздравила и его жена Татьяна Навка.