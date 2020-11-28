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В Петербурге проведут проверку после жалоб в соцсетях на концерт Басты 

Lenta.ru 1 час назад
В Петербурге проведут проверку после концерта Басты
Фото: Youtube-канал ТО "Gazgolder"
Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в соцсетях на концерт рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко), прошедший в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.
Пользователи соцсетей массово начали писать о том, что на концерте Басты не соблюдались ограничительные меры по COVID-19.
При этом в комитете отметили, что концерт был согласован, вместимость зала составила допустимые 50 процентов. Однако зрители не соблюдали социальную дистанцию, о чем можно судить по видео пользователей.

«По фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий специалистами комитета будет проведена дополнительная проверка в рамках установленных законом об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге контрольных полномочий и требований к деятельности организаций в период повышенной готовности», — пояснили в комитете.

Необходимым требованием на концертах является наличие у зрителей средств индивидуальной защиты и проведение термометрии на входе. Также в общих зонах (фойе, кассовые павильоны, гардеробы) должна регулироваться социальная дистанция с помощью разметки.
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Шоу-бизнес , Санкт-Петербург
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