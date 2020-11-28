Паспорт Собчак оказался в полиции

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак оставила паспорт в самолете во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас документ находится в полиции.

«Его нашли бортпроводники и передали в местный отдел полиции», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

Паспорт находился в самолете, который прибыл из Москвы в Санкт-Петербург. Пока за документом никто не явился.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий Собчак. На телефонный звонок она не ответила. В пресс-службе «Аэрофлота» не смогли оперативно ответить на вопросы журналиста. Им направлен запрос.

Пять лет назад на светском рауте у телеведущей украли сумочку. В ней находились документы Собчак. Тогда стоимость дамского аксессуара оценили в пределах 127 тысяч рублей.