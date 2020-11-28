Плечом к плечу: появилось видео с концерта Басты 

В Петербурге, невзирая на критику СМИ, начался второй концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко). Первый состоялся накануне, собрал тысячи зрителей в Ледовом дворце и был раскритикован журналистами за несоблюдение антиковидных мер. В частности, местное издание «Фонтанка» сообщило, что на вчерашнем концерте зрители стояли плечом к плечу, игнорируя социальную дистанцию. В части партера не было стульев.
Сегодня в комитете Смольного по вопросам законности заявили, что концерты Басты согласованы с городскими властями и проходят без нарушений. Об этом сообщает «Подъём».
«Специалисты выезжали на площадку и проверяли соответствие стандартам безопасности. В частности, танцевальный партер был оборудован сидячими местами», — сказали чиновники.
Организаторы мероприятия также опровергли информацию о предполагаемых нарушениях.
По их словам, в танцевальном партере были выставлены кресла. Пришедшим на входе бесплатно выдавали маски, а в фойе находились санитайзеры.
По правилам, действующим сейчас в северной столице, зрителям продают билеты с закреплёнными сидячими местами. В залах применяют специальные схемы рассадки, минимизирующие риск заражения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рэпер Моргенштерн дал концерт в Сочи, несмотря на запреты.