Плечом к плечу: появилось видео с концерта Басты 

В Петербурге, невзирая на критику СМИ, начался второй концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко). Первый состоялся накануне, собрал тысячи зрителей в Ледовом дворце и был раскритикован журналистами за несоблюдение антиковидных мер. В частности, местное издание «Фонтанка» сообщило, что на вчерашнем концерте зрители стояли плечом к плечу, игнорируя социальную дистанцию. В части партера не было стульев.

Сегодня в комитете Смольного по вопросам законности заявили, что концерты Басты согласованы с городскими властями и проходят без нарушений. Об этом сообщает « Подъём ».

«Специалисты выезжали на площадку и проверяли соответствие стандартам безопасности. В частности, танцевальный партер был оборудован сидячими местами», — сказали чиновники.

Организаторы мероприятия также опровергли информацию о предполагаемых нарушениях.

По их словам, в танцевальном партере были выставлены кресла. Пришедшим на входе бесплатно выдавали маски, а в фойе находились санитайзеры.

По правилам, действующим сейчас в северной столице, зрителям продают билеты с закреплёнными сидячими местами. В залах применяют специальные схемы рассадки, минимизирующие риск заражения.