Успенская вынуждена лечиться из-за скандала с дочерью

Любовь Успенская так и не пришла в себя окончательно после публичного скандала, который устроила ее дочь.

Обвинив мать во всех смертных грехах, Татьяна Плаксина уехала в Америку к отцу.

Несмотря на то, что она, по словам королевы отечественного шансона, живет полностью на материнском обеспечении, девушка продолжает делать злобные выпады в сторону Успенской, а также была замечена в неадекватном поведении.

Любовь Залмановна в шоке от ситуации, на которую повлиять уже не может.

До какого-то времени отношения матери и дочери были дружескими, но позднее Татьяна попала в неподходящую компанию и, как говорят, пристрастилась к запрещенным препаратам, — информирует radiokp.ru.

Как рассказывали близкие певицы, на публике она сдерживала себя, а дома постоянно срывалась и плакала.

Поняв, что самой ей не выкарабкаться из нервного срыва, она обратилась к психологу.

От сеансов со специалистом Успенская ждет не только облегчения собственного состояния, но и на перспективу — сил для налаживания общения с единственной дочерью.

Как ранее писал «Рамблер», певица рассказала, что ее бывший муж Юрий Успенский скончался.

Успенский был администратором оркестра и вторым мужем артистки. Они были женаты на протяжении шести лет.

В 1970-х годах они вместе эмигрировали из Советского Союза в Италию, а затем — в США.