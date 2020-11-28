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Успенская вынуждена лечить нервы из-за скандала с дочерью 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Успенская вынуждена лечиться из-за скандала с дочерью
Фото: Instagram
Любовь Успенская так и не пришла в себя окончательно после публичного скандала, который устроила ее дочь.
Обвинив мать во всех смертных грехах, Татьяна Плаксина уехала в Америку к отцу.
Несмотря на то, что она, по словам королевы отечественного шансона, живет полностью на материнском обеспечении, девушка продолжает делать злобные выпады в сторону Успенской, а также была замечена в неадекватном поведении.
Любовь Залмановна в шоке от ситуации, на которую повлиять уже не может.
До какого-то времени отношения матери и дочери были дружескими, но позднее Татьяна попала в неподходящую компанию и, как говорят, пристрастилась к запрещенным препаратам, — информирует radiokp.ru.
Как рассказывали близкие певицы, на публике она сдерживала себя, а дома постоянно срывалась и плакала.
Поняв, что самой ей не выкарабкаться из нервного срыва, она обратилась к психологу.
От сеансов со специалистом Успенская ждет не только облегчения собственного состояния, но и на перспективу — сил для налаживания общения с единственной дочерью.
Как ранее писал «Рамблер», певица рассказала, что ее бывший муж Юрий Успенский скончался.
Успенский был администратором оркестра и вторым мужем артистки. Они были женаты на протяжении шести лет.
В 1970-х годах они вместе эмигрировали из Советского Союза в Италию, а затем — в США.
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