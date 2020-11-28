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Казаченко: «Я возмущен информацией, которую распространил Лавров» 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Казаченко возмущен словами Лаврова
Фото: Instagram
Заслуженный артист России Вадим Казаченко был глубоко оскорблен, узнав из СМИ о том, что он якобы голодает и просит помощи из-за отсутствия выступлений.
Именно такую историю рассказал журналистам концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров. Разгневанный Казаченко обратился к нему через соцсети.

«Я возмущен информацией, которую распространил Сергей Лавров. Да, времена сейчас тяжёлые, но ни я, ни Ирина не жаловались ему ни на что. Мы давно не разговаривали с ним ни лично, ни по телефону и потому я не понимаю зачем и для чего Сергей придумал всё это.

Мы считаем, что Сергей поступил подло в контексте сегодняшней сложной ситуации с пандемией и ситуацией в концертной жизни артистов нашей страны. Теперь в десятках СМИ заголовки круче некуда: мол, мы вообще с голоду умираем!

Мы ждём, что Сергей лично извинится и опровергнет свои слова через тех журналистов, которым он наговорил всю эту ерунду!» — написал он в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», 57-летний российский певец Вадим Казаченко сейчас переживает не самые легкие времена.
И если некоторые коллеги исполнителя хита «Белая метелица» лишь только неуверенно жалуются на бедственное положение артистов, эстрадный исполнитель в открытую заявляет, что ему просто грозит голодная смерть. Об этом сообщил Сергей Лавров.
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