Казаченко возмущен словами Лаврова

Заслуженный артист России Вадим Казаченко был глубоко оскорблен, узнав из СМИ о том, что он якобы голодает и просит помощи из-за отсутствия выступлений.

Именно такую историю рассказал журналистам концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров. Разгневанный Казаченко обратился к нему через соцсети.

«Я возмущен информацией, которую распространил Сергей Лавров. Да, времена сейчас тяжёлые, но ни я, ни Ирина не жаловались ему ни на что. Мы давно не разговаривали с ним ни лично, ни по телефону и потому я не понимаю зачем и для чего Сергей придумал всё это.

Мы считаем, что Сергей поступил подло в контексте сегодняшней сложной ситуации с пандемией и ситуацией в концертной жизни артистов нашей страны. Теперь в десятках СМИ заголовки круче некуда: мол, мы вообще с голоду умираем!

Мы ждём, что Сергей лично извинится и опровергнет свои слова через тех журналистов, которым он наговорил всю эту ерунду!» — написал он в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», 57-летний российский певец Вадим Казаченко сейчас переживает не самые легкие времена.