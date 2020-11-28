Савичева: «Мы, и так разобщенные, отдаляемся еще больше» 

«Я понимаю почему, в принципе, верные слова о ситуации в развлекательной индустрии воспринимаются настолько негативно. Я 17 лет даю концерты по всей стране: от мегаполисов до небольших городов, и я вижу, что и так не самая легкая жизнь людей усложнилась, я понимаю негативную реакцию слушателя на слова моих коллег. Тем более, что некоторые из них, возможно неосознанно, подливают масло в огонь, рассказывая в интервью о коврах в прихожей стоимостью годовой зарплаты дальнобойщика. Все это очень грустно. Грустно от того, что кажется мы, и так разобщенные, как бы отдаляемся еще больше, хотя в такое непростое время должно же быть все наоборот?» — написала она в микроблоге.
«Очень негативно вчера отнеслась к новости, как Елена Борщева сказала, что для комфортной жизни ей нужно 500 тыс. ежемесячно. Нам хотя бы 50», «Я не знаю правильно ли это сравнивать труд сварщика, слесаря с трудом певца и танцора… но разница в зарплатах просто огромна… и когда некоторые балерины, фигуристки, певцы и певицы жалуются на маленькие доходы, а сами при этом загорают условно говоря на Мальдивах мне становится не по себе…»