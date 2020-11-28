Савичева: «Мы, и так разобщенные, отдаляемся еще больше» 

В СМИ и социальных сетях все чаще появляются жалобы представителей шоу бизнеса на потерю заработков, трудные времена и едва ли не на голод.

Как правила, такие сообщения вызывают шквал резкой критики у фолловеров — людям, зарабатывающим по 15-20 тысяч рублей в месяц, трудно понять, как разъезжающий на дорогущей иномарке артист может жаловаться на жизнь.

Этот непростой вопрос подняла в своей соцсети певица Юлия Савичева.

«Я понимаю почему, в принципе, верные слова о ситуации в развлекательной индустрии воспринимаются настолько негативно. Я 17 лет даю концерты по всей стране: от мегаполисов до небольших городов, и я вижу, что и так не самая легкая жизнь людей усложнилась, я понимаю негативную реакцию слушателя на слова моих коллег. Тем более, что некоторые из них, возможно неосознанно, подливают масло в огонь, рассказывая в интервью о коврах в прихожей стоимостью годовой зарплаты дальнобойщика. Все это очень грустно. Грустно от того, что кажется мы, и так разобщенные, как бы отдаляемся еще больше, хотя в такое непростое время должно же быть все наоборот?» — написала она в микроблоге.

Фолловеры согласились с Савичевой.

«Очень негативно вчера отнеслась к новости, как Елена Борщева сказала, что для комфортной жизни ей нужно 500 тыс. ежемесячно. Нам хотя бы 50», «Я не знаю правильно ли это сравнивать труд сварщика, слесаря с трудом певца и танцора… но разница в зарплатах просто огромна… и когда некоторые балерины, фигуристки, певцы и певицы жалуются на маленькие доходы, а сами при этом загорают условно говоря на Мальдивах мне становится не по себе…»

Как ранее писал «Рамблер», певица Юлия Савичева надорвала мышцы пресса и попала в больницу.

Артистка объяснила поклонникам, что получила травму в ходе репетиции, и рассказала, что каждый поворот в сторону доставлял ей дикую боль.