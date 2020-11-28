Лоза: «У „Голубых огоньков“ свои прикормленные артисты

Призыв Валерия Меладзе бойкотировать «Новогодние огоньки» в артистической среде не найдет поддержки — уверен Юрий Лоза.
Потому как большинству представителей шоу-бизнеса бастовать незачем — их и так туда не зовут, а те избранные, которые год от года выступают в праздничную ночь, ни за что не уступят место у кормушки. Об этом рассказывает «Собеседник».
«Вы поймите, что у всех этих «Голубых огоньков» есть свои прикормленные артисты. Их всего лишь около двух десятков. Я 15 лет не могу пробиться на эти «Огоньки», как и 90 процентов моих коллег. У нас нет никаких шансов, потому что одна и та же компания там крутится», — возмущается певец.
Меладзе, по мнению Лозы, мог бы поддержать народ. Но мнения обычных людей никто не спрашивает.
«Каждый «Голубой огонек» — это коммерческая структура, для которой главное — прибыль. Их совершенно не интересует мнение народа. Точно так же хозяева «Голубых огоньков» не спрашивают у артистов, не попадающих в их список: «Ребят, а у вас есть какие-нибудь песни про Новый год?»
Как ранее сообщал «Рамблер», «Телепрограмма» выяснила, какие пенсии получают российские знаменитости. Самая маленькая пенсия — 12 тысяч рублей — у музыканта Юрия Лозы.