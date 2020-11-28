Лоза: «У „Голубых огоньков“ свои прикормленные артисты

«Вы поймите, что у всех этих «Голубых огоньков» есть свои прикормленные артисты. Их всего лишь около двух десятков. Я 15 лет не могу пробиться на эти «Огоньки», как и 90 процентов моих коллег. У нас нет никаких шансов, потому что одна и та же компания там крутится», — возмущается певец.