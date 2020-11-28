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Светличная: «Я хочу подарить свою квартиру соседям» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Светличная: «Я хочу подарить свою квартиру соседям»
Фото: ТАСС
Светлана Светличная попала в больницу, у 80-летней актрисы подозревали инсульт.
К счастью, первоначальный диагноз не подтвердился, и звезда «Бриллиантовой руки» поправляется.
Тем не менее, ее не оставляют мысли о том, кого сделать своим наследником.
С родственниками у Светланы Афанасьевны очень плохие отношения.
Светличная не раз выступала на ток-шоу, рассказывая истории о том, какие козни строят ее близкие, чтобы ее извести и завладеть квартирой. И ничего оставлять им Светличная не собирается.
В последнее время все полагали, что недвижимость она подарит своему молодому другу, актеру Ивану Николаеву.
Казалось, что они — хорошие друзья и Иван заботливо опекает актрису.
И вот — новый поворот. Возможно, планы Светличной изменились из-за того, что именно соседи согласились взять на себя уход за котом Филом, пока она лежит в больнице.

«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Пускай меня потом вспоминают с благодарностью», — цитирует слова Светланы Афанасьевны «Комсомольская правда».

Как ранее писал «Рамблер», друг советской актрисы Светланы Светличной Александр Кулагин рассказал, что она заболела из-за сообщений СМИ о ее отношениях с родственниками.
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